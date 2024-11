Forti raffiche di vento hanno causato gravi danni alla copertura dell’Istituto Alberghiero “Ronca” di Montoro (Avellino), staccando alcune lamiere e mettendo a rischio la sicurezza di chi si trovava all’interno. Circa venti persone, tra studenti di un corso serale e docenti, erano presenti al momento dell’incidente.

Intervento dei Carabinieri e Dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale Stazione, che hanno garantito la sicurezza e l’incolumità delle persone, isolando l’area danneggiata. In seguito, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Amministrazione provinciale di Avellino per valutare la situazione e avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Chiusura Precauzionale e Verifiche

In via precauzionale, è stata disposta per domani la chiusura dell’istituto per consentire una verifica approfondita della struttura e programmare gli interventi urgenti necessari per la sicurezza. La scuola riaprirà solo una volta che la situazione sarà stata adeguatamente monitorata.

Anche L’Itis Dorso di Avellino Chiude Temporaneamente

In seguito agli eventi atmosferici avversi, è stata disposta anche la chiusura temporanea dell’Itis Dorso di Avellino. Un albero è infatti caduto nel parcheggio della scuola, rendendo necessarie ulteriori verifiche per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Gli interventi urgenti sono in corso, e le autorità competenti stanno monitorando la situazione.