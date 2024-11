Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha recentemente preso importanti decisioni in merito alla gestione di due comuni della provincia. A seguito delle dimissioni di 9 consiglieri su 16 nel Comune di Volla, il prefetto ha sospeso il consiglio comunale e ha avviato la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. Inoltre, ha nominato il commissario prefettizio Sergio di Martino, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Napoli, per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Contestualmente, il prefetto ha agito in risposta alle dimissioni del sindaco di Nola, che sono diventate efficaci ed irrevocabili. In seguito a ciò, anche il consiglio comunale di Nola è stato sospeso, e la procedura di scioglimento dell’organo consiliare è stata avviata. A Nola è stata nominata la commissaria prefettizia Maria Lucia Trezza, anch’essa viceprefetto presso la Prefettura di Napoli, che si occuperà della gestione provvisoria dell’ente.

Queste decisioni sono state prese per garantire il regolare funzionamento degli enti locali e rispondere alla mancanza di un’amministrazione stabile in entrambe le realtà.