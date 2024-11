L’idea di migliorare la propria situazione finanziaria grazie a bonus e agevolazioni è una speranza che accomuna molte persone. Tuttavia, in pochi sono davvero a conoscenza dei propri diritti e delle opportunità che la normativa italiana offre. Oggi parliamo di un bonus che può arrivare fino a 400 euro, rivolto principalmente agli over 65, ma non solo. Scopriamo come funziona e chi può beneficiarne.

Cos’è il Bonus da 400 euro?

Il bonus di cui parliamo fa parte della normativa prevista dall’articolo 38 della Legge 448/2001, un provvedimento che mira ad aumentare i trattamenti pensionistici minimi per alcune categorie di persone. In particolare, si tratta di un incremento volto a garantire che determinate pensioni o indennità raggiungano una cifra minima stabilita dalla legge, che nel 2024 potrà arrivare a un massimo di 5200 euro l’anno. Tale somma si può ottenere, nel caso in cui vengano rispettati i requisiti economici e anagrafici stabiliti dalla legge.

Chi può chiedere il Bonus?

Questo bonus è rivolto principalmente a chi percepisce una pensione o un’indennità per invalidità civile, nonché a coloro che ricevono l’Assegno Sociale. In particolare, possono richiedere il bonus:

Pensionati di età superiore ai 65 anni. Tuttavia, per chi ha una carriera contributiva lunga, la soglia di età può essere ridotta. In tal caso, la pensione aumentata può essere riconosciuta anche ai 70 anni, con una riduzione di 1 anno ogni 5 anni di contributi versati, per un massimo di 5 anni.

Persone disabili titolari di pensione di inabilità previdenziale, che possono accedere all’incremento già a partire dai 18 anni.

Titolari dell’Assegno Sociale, che possono fare richiesta dell’aumento quando raggiungono i 70 anni.

I Requisiti Economici per Accedere al Bonus

Oltre ai requisiti anagrafici, per ottenere il bonus è necessario rispettare determinati limiti di reddito. Questi limiti variano a seconda che il richiedente sia single o coniugato:

Reddito annuo massimo: 9.555,65 euro per chi vive da solo, o 16.502,98 euro se convivente o coniugato.

Il bonus verrà quindi calcolato in base alla differenza tra il reddito percepito dal richiedente e il limite massimo previsto per la concessione del beneficio. In altre parole, l’importo del bonus aumenterà progressivamente, ma non potrà mai far superare il reddito limite stabilito per ciascun caso.

Come Fare la Domanda per il Bonus

Per poter beneficiare di questo bonus, è necessario presentare una domanda all’INPS. La domanda può essere fatta sia online, attraverso i servizi digitali messi a disposizione dall’ente, che tramite un esperto che possa assistere nell’iter burocratico. È importante ricordare che, in alcuni casi, è possibile richiedere anche gli arretrati, ossia l’importo che spetta per gli ultimi 5 anni, se si riscontrano i requisiti necessari.

Conclusioni

Il bonus fino a 400 euro è una misura importante che può fare la differenza per molti pensionati e persone in difficoltà economiche, in particolare per gli over 65 e le persone disabili. Se pensi di rientrare nei requisiti, è fondamentale informarsi sui passi da seguire per fare richiesta, sia per non perdere questa opportunità sia per capire se hai diritto a eventuali arretrati. Rivolgiti all’INPS o a un esperto per avere tutte le informazioni necessarie per presentare correttamente la domanda e beneficiare del sostegno economico previsto.