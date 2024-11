Un importante traguardo per la tutela dei diritti dei lavoratori è stato raggiunto grazie all’azione legale promossa dall’associazione sindacale Anief. Il Tribunale di Lodi, con una sentenza che farà scuola, ha riconosciuto il principio di non discriminazione nei confronti di una docente precaria, madre di due figli, esclusa dall’esonero contributivo previsto per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La Sentenza: Un Principio di Parità Applicato

La vicenda giudiziaria si è conclusa con la decisione favorevole del Tribunale di Lodi, che ha accolto il ricorso presentato dai legali Anief (R.G. 337/2024). La corte ha ritenuto che l’esclusione della docente precaria dall’agevolazione contributiva di 264,07 euro mensili violasse la clausola 4, comma 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva CE del 1999, che stabilisce:

“I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.”

In Attesa della Consulta

La decisione del Tribunale di Lodi assume particolare rilievo in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, cui il Tribunale di Milano ha rimesso gli atti per valutare la costituzionalità della norma che attualmente esclude i lavoratori precari dall’agevolazione.

Un Successo Sindacale Storico

La causa, patrocinata dagli avvocati Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, rappresenta una conquista significativa per i diritti delle lavoratrici madri e, più in generale, del personale precario. Questo successo consolida l’impegno dell’Anief nel perseguire la parità di trattamento tra il personale a tempo determinato e indeterminato.

Implicazioni della Sentenza

Tutela dei lavoratori precari: La sentenza rafforza il principio che il rapporto di lavoro non può determinare discriminazioni economiche o sociali.

Valore alle direttive europee: Ribadisce l’importanza di applicare le norme comunitarie per garantire parità di trattamento sul luogo di lavoro.

Supporto alle lavoratrici madri: Un passo avanti significativo nella protezione dei diritti delle madri lavoratrici, una categoria spesso penalizzata dal precariato.

Adesioni Aperte ai Ricorsi

L’Anief invita tutti i lavoratori precari interessati a aderire ai ricorsi, continuando a perseguire la piena tutela dei diritti nelle sedi giudiziarie.