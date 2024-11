L’apertura del Centro Commerciale Maximall Pompeii è ufficialmente rinviata a data da destinarsi a causa di problemi burocratici e pare – secondo Fanpage – di irregolarità riscontrate nei cantieri ancora in fase di completamento. Questo rinvio è comunicato dopo che la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia), che autorizza l’apertura, è sospesa dal Comune di Torre Annunziata a seguito degli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco. Molte aree del centro commerciale non sono ancora pronte, risultando essere veri e propri cantieri, e necessitano di interventi correttivi per sanare le irregolarità.

Cause del Rinvio

Irregolarità strutturali: Alcune zone del centro sono ancora in costruzione e necessitano di adeguamenti prima di poter aprire al pubblico.

Problemi precedenti: Oltre a ciò, si sono verificati incidenti e disagi, come un operaio travolto da una tettoia e allagamenti parziali in alcune zone interne del centro commerciale a causa di problemi idraulici.

Impatto sul Personale e la Comunità

Il rinvio dell’inaugurazione, inizialmente fissata per il 7 dicembre, ha creato incertezze anche tra i lavoratori, che avevano già ricevuto proposte di impiego nei negozi del centro. Il CEO di Irgen Re, Paolo Negri, ha confermato che non verrà comunicata una nuova data fino a quando non saranno completati i lavori e risolti tutti i problemi.

Posizione delle Autorità Locali

Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha sottolineato che l’amministrazione comunale sta collaborando con Irgen Re per risolvere le problematiche e che il centro commerciale rappresenta un’importante opportunità per la rigenerazione e lo sviluppo del territorio.