Iacovella, figlio del sindaco di Casalduni, Pasquale Iacovella, e di Rossella Mancini. Il giovane, scomparso a soli 21 anni, lascia un vuoto incolmabile nelle comunità locali.

Il messaggio dei genitori

Con un messaggio toccante, i genitori hanno voluto ricordare la forza e la determinazione del loro figlio:

«Ce la siamo giocata tutta fino alla fine, tempi regolamentari, supplementari, rigori e rigori ad oltranza, come piaceva a noi. Ora sei libero di volare alto come fanno le aquile. Grazie per averci insegnato come si vive e come si lascia questa terra».

Gabriele è stato curato con dedizione presso alcune delle strutture mediche più prestigiose del Paese, tra cui l’ospedale “San Pio” di Benevento, il Policlinico Gemelli di Roma e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Lutto cittadino e funerali

Le comunità di Casalduni e Pontelandolfo hanno proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria di Gabriele. I funerali si terranno oggi, alle ore 15:00, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pontelandolfo.

Il vice sindaco di Casalduni, Luigi Nave, ha dichiarato:

«L’amministrazione comunale e i dipendenti esprimono la loro vicinanza al sindaco e a tutta la famiglia».

Messaggi di cordoglio dalle istituzioni

Numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà sono giunti alla famiglia Iacovella. Nino Lombardi, presidente della Provincia, ha espresso il cordoglio suo e dell’intero consiglio provinciale.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha dichiarato:

«Massima vicinanza all’amico sindaco Pasquale Iacovella e a tutta la sua famiglia, che oggi vive la perdita devastante e innaturale del figlio».

Anche figure politiche come Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, e il parlamentare Francesco Maria Rubano si sono unite al dolore della famiglia.