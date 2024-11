La RAI ha lanciato una campagna di reclutamento per 41 assistenti di redazione da inserire nelle sue sedi in tutta Italia, offrendo un’importante possibilità di entrare nel mondo televisivo. I candidati potranno scegliere una sola sede tra quelle disponibili, distribuite in 17 città italiane, con una maggiore concentrazione di posti su Roma, che ne offre 20. Ecco una sintesi delle città e dei posti disponibili:

Roma: 20 posti

Aosta: 2 posti

Milano: 2 posti

Perugia: 2 posti

Trieste e Udine (redazione in lingua italiana): 2 posti

Altre città con un solo posto: Ancona, Bari, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Napoli, Pescara, Potenza, Torino, Trento, Venezia e Trieste (redazione in lingua slovena).

Mansioni dell’assistente di redazione

Gli assistenti di redazione si occupano di attività amministrative, di segreteria e organizzative, e supportano giornalisti e produttori. I compiti principali includono:

Acquisizione e invio di file multimediali con dettagli di identificazione e metadatazione.

Organizzazione, modifica e finalizzazione di contenuti audio e video per le piattaforme online.

Ricerca di contenuti interni ed esterni al sistema giornalistico RAI.

Requisiti

Per partecipare al concorso, i candidati devono:

Essere cittadini italiani, dell’UE o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Avere un’età tra 18 e 29 anni.

Possedere un diploma di scuola superiore.

Essere in possesso di una patente di guida di categoria “B”.

Chi concorre per la sede di Trieste (redazione in lingua slovena) deve dimostrare un livello avanzato della lingua slovena (madrelingua o livello C2 del QCER). Per tutte le sedi, è richiesta una conoscenza di base dell’inglese.

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

Sono stati licenziati per giusta causa dalla RAI o altre aziende del Gruppo.

Hanno già lavorato in ruoli simili per oltre 18 mesi presso altre società.

Sono attualmente dipendenti della RAI o hanno avuto incarichi precedenti nella stessa mansione.

Processo di selezione

La selezione dei candidati avverrà in diverse fasi:

Valutazione dei titoli: automatica sulla base delle informazioni inserite nel modulo di candidatura.

Prova preselettiva: un test a risposta multipla, svolto da remoto.

Colloquio tecnico-professionale e motivazionale: solo per i candidati che superano la preselezione, si svolgerà nella sede RAI di Roma.

Al termine, una graduatoria sarà stilata per ogni sede, e i candidati dovranno ottenere almeno 30/50 al colloquio per essere inseriti nella lista finale.

Contratto e retribuzione

I candidati selezionati verranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. La Retribuzione Annua Lorda iniziale sarà di circa 21.900 euro, con aumenti progressivi fino a raggiungere 26.400 euro lordi entro il termine dei tre anni.

Scadenza delle candidature

Gli interessati possono inviare la domanda entro il 26 novembre 2024, cogliendo così un’opportunità unica per lavorare nel settore televisivo all’interno di una delle principali aziende mediatiche italiane.