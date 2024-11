L’Italia e gran parte dell’Europa stanno vivendo un’insolita ondata di caldo autunnale, ma il clima sta per subire un drastico cambiamento. Da domenica, un fronte di aria fredda artica riporterà le temperature a valori tipicamente autunnali, segnando la fine del caldo anomalo. Vediamo in dettaglio cosa aspettarci nei prossimi giorni e quali sono le previsioni meteorologiche.

Caldo Anomalo fino a Sabato, poi Arriva l’Aria Artica

L’attuale ondata di caldo ha portato temperature elevate in tutta Europa, raggiungendo picchi di 25°C nelle Isole Maggiori, 22°C a Napoli, e 21°C a Roma e Latina. Questo fenomeno è stato accompagnato da giornate soleggiate e temperature ben sopra la media stagionale. Tuttavia, domenica 10 novembre è atteso un netto calo delle temperature a causa di un’irruzione di aria fredda proveniente dall’Artico. Questo raffreddamento riporterà l’Italia, e gran parte dell’Europa, su valori autunnali normali, in linea con la stagione.

Previsioni per la Prossima Settimana: Temperature Autunnali in Arrivo

Secondo le previsioni di Andrea Garbinato di iLMeteo.it, le temperature massime della prossima settimana si stabilizzeranno su livelli autunnali tipici per novembre. Vediamo alcuni valori previsti nelle principali città:

Torino: Massime intorno ai 7°C

Milano e Bologna: Tra gli 8°C e i 9°C

Genova: 12°C

Firenze e Roma: 13-14°C

Napoli: 16°C

Palermo: 19°C

Anche se questi valori sono perfettamente nella media per il periodo, l’abituale clima caldo delle ultime settimane renderà l’aria fresca più intensa. Questo cambiamento, pur non segnando l’inizio di un inverno rigido, darà l’impressione di un notevole abbassamento termico.

Condizioni Meteo: Temporali e Instabilità sulle Isole e sul Mar Tirreno

In aggiunta al calo delle temperature, fino a domenica sono attesi rovesci e temporali sulle coste meridionali della Sicilia e del Mar Tirreno centro-meridionale. Un’area di forte instabilità si è formata sul mare, in particolare a causa del calore accumulato durante la stagione estiva che si protrae, favorendo fenomeni intensi come nubifragi.

Le coste siciliane, sarde e tirreniche potrebbero quindi essere soggette a temporali di forte intensità, specie in caso di temporali marittimi.

Previsioni Meteo Dettagliate Giorno per Giorno

Ecco un riepilogo delle condizioni meteo giorno per giorno fino a sabato 9 novembre:

Giovedì 7 Novembre

Nord: Nebbie notturne e cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Nubi sparse e qualche pioggia nel Sud della Sardegna.

Sud: Nubi e rovesci isolati in Sicilia.

Venerdì 8 Novembre

Nord: Cielo poco nuvoloso con locali banchi di nebbia.

Centro: Nubi sparse e qualche precipitazione lungo le coste tirreniche.

Sud: Nubi e rovesci isolati, in particolare sulla Sicilia.

Sabato 9 Novembre

Nord: Nebbie locali e nuvolosità diffusa.

Centro: Nubi sparse con possibili rovesci in Sardegna.

Sud: Nubi sparse e rovesci sulla Sicilia.

Prospettive per la Settimana Prossima: Atteso un Ciclone Invernale

Secondo le tendenze a medio termine, a partire da martedì 12 novembre potrebbe arrivare un ciclone invernale che porterebbe piogge diffuse e, in montagna, le prime nevicate della stagione.