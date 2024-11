In un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nas di Napoli, supportati dai colleghi di Torre Annunziata e dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord, è stata smantellata una attività clandestina di lavorazione e sezionamento di carni situata in una palazzina privata a Striano, in provincia di Napoli.

Carni destinate allo street food napoletano

Le indagini hanno rivelato che la struttura, priva di ogni autorizzazione sanitaria, era utilizzata per lavorare parti anatomiche di bovini e suini, in particolare quelle di basso valore economico, per produrre il tipico street food campano noto come “’o pere e ’o musso”.

Questi prodotti, molto apprezzati nelle aree pubbliche e venduti tramite ambulanti, venivano lavorati in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, mettendo a rischio la salute pubblica.

Condizioni della struttura e irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, i militari hanno constatato:

Attrezzature in pessime condizioni igieniche, non adatte al trattamento delle carni.

Carni stoccate in ambienti malsani, circondati da rifiuti e senza alcun rispetto delle norme sanitarie.

Assenza del “Bollo CE”, necessario per garantire l’idoneità degli impianti di produzione alimentare.

Mancanza di documentazione sulla tracciabilità delle carni, fondamentale per verificare provenienza e sicurezza.

Sequestrate tre tonnellate di carne

A seguito dell’operazione, sono sequestrate circa tre tonnellate di carne bovina e suina, considerate potenzialmente pericolose per il consumo umano. L’intero impianto è chiuso con un provvedimento di sospensione immediata.

Valore economico del sequestro

Carne e attrezzature: Stima di circa 400mila euro.

Sanzioni amministrative: Contestate per un importo superiore a 50mila euro.

Pericoli per la salute pubblica

Il consumo di alimenti provenienti da filiere non tracciate e lavorati in condizioni non igieniche può comportare gravi rischi per la salute, tra cui infezioni alimentari e contaminazioni batteriche. Le autorità hanno ribadito l’importanza di verificare sempre la provenienza dei prodotti acquistati, soprattutto quelli consumati come street food.