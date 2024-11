Un uomo di 54 anni è finito arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie, imposto dal Tribunale. Nonostante il provvedimento, l’uomo si è presentato davanti alla casa della donna, tentando di recuperare alcuni suoi oggetti personali e dando inizio a un violento litigio.

Il momento della tensione

La discussione tra i due è rapidamente degenerata, con la vittima, spaventata, che non è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Tuttavia, la figlia 21enne della donna, testimone inermi dell’ennesima lite tra i genitori, ha prontamente preso l’iniziativa e ha allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono arrivati tempestivamente sul posto, arrestando il 54enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti. L’uomo è stato tratto in arresto e ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Una violenza inaccettabile

Questa vicenda sottolinea la continua problematica della violenza domestica e delle violazioni di provvedimenti legali volti a proteggere le vittime. L’intervento delle forze dell’ordine è stato fondamentale per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, ma il caso rimarca l’importanza di non abbassare mai la guardia contro abusi e intimidazioni.

In attesa del processo, la comunità di Castellammare di Stabia è ancora una volta testimone di quanto la violenza domestica possa distruggere vite, lasciando cicatrici che, spesso, non si vedono ma che sono altrettanto dolorose.