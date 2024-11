Questa notte, intorno alle 4, un vasto incendio è divampato a Pagani, coinvolgendo un deposito di cassette in plastica e legname. Le cause che hanno originato il rogo sono ancora da accertare, ma l’incidente ha provocato danni significativi alla struttura e al materiale stoccato al suo interno.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Per domare le fiamme, è stato necessario l’intervento di un’importante squadra dei Vigili del Fuoco, che ha impiegato sei mezzi provenienti dalle sedi di Nocera e Sarno. A supporto delle operazioni è arrivata anche un’autobotte da Salerno, essenziale per garantire una sufficiente riserva d’acqua per la completa estinzione dell’incendio. L’intervento dei pompieri è stato tempestivo e prolungato per diverse ore; al momento, le squadre stanno operando per raffreddare le braci ancora attive e prevenire eventuali riaccensioni.

Danni e Sicurezza

I danni all’interno del deposito sono ingenti, soprattutto a causa della natura dei materiali coinvolti, facilmente infiammabili e difficili da estinguere completamente. Tuttavia, fortunatamente non si registrano feriti, grazie anche alla rapidità d’azione dei Vigili del Fuoco che hanno gestito l’emergenza in modo efficace.

Prevenzione e Rischi di Incendi nei Depositi

Questo incendio sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate, soprattutto per i depositi che stoccano materiali infiammabili come plastica e legname. Ecco alcune raccomandazioni:

Impianti Antincendio Adeguati: Installare rilevatori di fumo e sistemi di allarme in grado di segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio.

Manutenzione delle Strutture: Garantire una regolare manutenzione delle attrezzature e delle strutture di stoccaggio per ridurre il rischio di incidenti.

Formazione del Personale: Assicurarsi che i dipendenti siano informati sulle procedure di emergenza e sull’uso dei dispositivi antincendio.