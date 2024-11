Un risveglio doloroso ha colpito le comunità di Trivento e San Salvo, sconvolte dalla tragica perdita di Gloria Griguoli, una giovane di soli 17 anni, morta in un incidente automobilistico avvenuto nella serata di sabato 9 novembre. L’incidente si è verificato sulla diramazione della Bifernina, la strada che collega la Fondovalle con Campobasso, nel territorio di Ripalimosani.

Gloria, originaria di Trivento ma residente con la famiglia a San Salvo, viaggiava come passeggera sulla Peugeot del fidanzato 19enne, anche lui di Trivento. Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot ha improvvisamente perso aderenza con l’asfalto e ha sbandato, finendo per scontrarsi con una Fiat Croma che viaggiava in direzione opposta. Per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma Gloria è deceduta sul posto.

Il fidanzato, alla guida dell’auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ha riportato traumi significativi agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita.

Gloria: una vita spezzata troppo presto

Gloria viveva a San Salvo, dove frequentava una scuola paritaria a Vasto, ma tornava spesso a Trivento, sia per visitare i familiari che per trascorrere del tempo con il fidanzato. Giovane amata e stimata da amici e parenti, il suo ricordo rimane ora impresso nei cuori di chi la conosceva e l’amava.

Le dinamiche dell’incidente: cause in corso di accertamento

La Polizia Stradale sta indagando per chiarire le cause esatte dell’incidente. Si ipotizza che la Peugeot abbia perso aderenza con l’asfalto, rendendo impossibile al conducente mantenere il controllo del veicolo. Tuttavia, le indagini proseguono per accertare eventuali altre circostanze.

Un messaggio su TikTok che risuona come un tragico monito

Pochi giorni prima dell’incidente, Gloria aveva condiviso su TikTok un messaggio toccante rivolto al fidanzato. Scossa dalla tragica morte di Santo Romano, un giovane napoletano ucciso per una banale lite, la 17enne aveva scritto:

“Quando esci fai attenzione e non pestare mai le scarpe a nessuno e se qualcuno le dovesse pestare a te, non reagire male. Sorridi sempre, che quando torni a casa te le pulisco io. L’importante è tornare a casa.”

Un messaggio che, nella sua semplicità, ora appare quasi come un triste presagio. Amici e conoscenti hanno inondato i social con messaggi di cordoglio e affetto: “Riposa in pace, bellissimo angelo.”

Lutto cittadino a Trivento

Il sindaco di Trivento ha dichiarato di voler proclamare il lutto cittadino in onore della giovane scomparsa. Un gesto simbolico per stringersi intorno alla famiglia e alla comunità che ora piange questa dolorosa perdita.