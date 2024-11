La recente vicenda di Pietro e Maria, una coppia di novelli sposi scomparsa da Cesa, in provincia di Caserta, a pochi giorni dal matrimonio, ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica italiana. Dopo essersi allontanati senza preavviso, i due sono stati ritrovati cinque giorni dopo, spiegando che il motivo della loro “fuga” era un desiderio di viaggio di nozze, non pianificato e spontaneo. L’intervista esclusiva rilasciata dai due a “Chi l’ha visto?” ha gettato luce sulla vicenda, che, sebbene partita da un gesto d’amore, ha finito per causare preoccupazioni e portare ad un’indagine da parte delle autorità.

La scomparsa improvvisa dopo le nozze

Pietro e Maria si erano sposati il 25 ottobre 2024. Quattro giorni dopo, il 29 ottobre, i due si sono allontanati, lasciando i figli – un bambino di 7 mesi e uno di 7 anni, quest’ultimo nato da una precedente relazione di Maria – presso i genitori di Pietro. La coppia, senza dare alcun preavviso, è partita per una sorta di “viaggio di nozze improvvisato”. Maria, infatti, non era a conoscenza del fatto che i familiari non fossero stati avvisati, convinta invece che Pietro avesse informato la madre.

Un viaggio di nozze inatteso

Nell’intervista a “Chi l’ha visto?”, Pietro ha spiegato il suo gesto. “Non avevamo avuto il tempo di fare un viaggio di nozze, e mi dispiaceva per mia moglie,” ha detto. “Così, senza organizzarmi, ho pensato di farle una sorpresa e portarla a fare una passeggiata a Milano, una città che non conosceva”. L’intento, ha precisato, era quello di donare a Maria una gioia, trasformando il ritorno alla normalità dopo il matrimonio in un’avventura romantica.

Il racconto di Maria: “Non sapevo nulla”

Dal canto suo, Maria ha raccontato di non essere stata informata dei piani di Pietro. “Non avevo idea che nessuno sapesse,” ha detto, spiegando come tutto fosse iniziato con una semplice passeggiata. “Pietro mi ha convinta che sua madre fosse stata avvisata e che i bambini fossero al sicuro. Così ci siamo spostati da Napoli a Milano, poi a Bologna e infine a Venezia. Solo quando ho visto le nostre foto sui giornali in televisione, ho realizzato che eravamo considerati scomparsi.”

L’indagine e le preoccupazioni della famiglia

Il caso ha fatto rapidamente il giro del paese, con appelli lanciati dai sindaci di Frattamaggiore e Cesa, nonché dal noto parroco Don Maurizio Patriciello. La Procura ha aperto un’indagine per verificare eventuali responsabilità legate al presunto abbandono dei minori. Gli avvocati difensori della coppia, Nicola Sabatino e Giuseppe Italia, hanno però chiarito che la situazione è stata fraintesa. “I bambini erano stati affidati ai genitori di Pietro e non erano in pericolo,” ha spiegato Sabatino.

Il ruolo dei social media e le dichiarazioni legali

Data la risonanza della vicenda sui social media, dove la coppia è stata criticata per la scelta discutibile, l’avvocato Giuseppe Italia ha fatto appello al rispetto della privacy della famiglia: “Abbiamo consigliato loro di non interagire sui social e di limitarsi all’intervista concessa a ‘Chi l’ha visto?’ per dare chiarezza sulla questione.”