Una tragedia scuote la comunità di Altavilla Silentina: Giovanna Peduto, 60 anni, è deceduta questa mattina presso l’ospedale di Eboli dopo quaranta giorni di agonia causata dal tetano. La donna, bracciante agricola, aveva contratto l’infezione in circostanze ancora non chiarite.

Il decorso della malattia

Giovanna Peduto era ricoverata alcune settimane fa presso il nosocomio ebolitano, dove era stata trasferita d’urgenza e immediatamente sottoposta a cure intensive. Le sue condizioni, sin dall’arrivo, erano apparse estremamente critiche: finì infatti ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, che ha somministrato le cure necessarie per combattere l’infezione, la donna non è riuscita a superare le complicazioni legate alla malattia.

Tetano: una malattia rara ma pericolosa

Il tetano è una grave infezione batterica causata dal Clostridium tetani, un batterio che può entrare nell’organismo attraverso ferite contaminate, soprattutto in ambienti rurali o in situazioni di scarsa igiene. La malattia provoca spasmi muscolari dolorosi, difficoltà respiratorie e può risultare letale se non trattata tempestivamente.

Giovanna Peduto, lavorando come bracciante agricola, potrebbe aver contratto l’infezione durante l’attività lavorativa, ma al momento non è ancora accertato dove e come sia avvenuto il contagio.