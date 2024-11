Il Governo ha recentemente approvato il Decreto Coesione, una misura volta a stimolare l’occupazione nelle categorie più colpite dalla crisi occupazionale degli ultimi anni: giovani, donne e abitanti delle Regioni del Mezzogiorno. Il decreto prevede una serie di incentivi economici, destinati sia alle aziende che assumono sia ai lavoratori, con benefici economici che arrivano fino a 650 euro al mese.

Bonus Giovani: Sgravi per le Assunzioni

Il primo incentivo si rivolge a giovani sotto i 35 anni che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Caratteristiche del Bonus Giovani

Beneficiari: aziende che assumono giovani con meno di 35 anni.

Importo: esonero totale dai contributi previdenziali (esclusi quelli INPS per infortuni sul lavoro) fino a 500 euro al mese.

Durata: 24 mesi dalla firma del contratto.

Tipologia di contratto: esclusivamente a tempo indeterminato.

Questo incentivo mira a incentivare le aziende a offrire stabilità lavorativa, rendendo più conveniente l’assunzione di giovani talenti.

Bonus Donne: Più Occupazione Femminile

Le donne rappresentano una delle categorie con il tasso di occupazione più basso in Italia. Per promuovere il loro ingresso nel mondo del lavoro, il Decreto Coesione ha introdotto un Bonus specifico per chi è senza occupazione da almeno sei mesi.

Requisiti del Bonus Donne

Le beneficiarie devono rientrare in almeno uno di questi casi:

Residenza in una Regione Zes Unica, ovvero una Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

Lavoro in settori con forte disparità occupazionale di genere.

Assenza di un contratto regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza.

Caratteristiche dell’Incentivo

Importo: esonero totale dei contributi fino a 650 euro al mese.

Durata: 24 mesi.

Esclusioni: contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

Questo Bonus punta a ridurre le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro, promuovendo occupazione stabile e retribuita.