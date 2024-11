Un dramma ha sconvolto la comunità di Taverna, in provincia di Catanzaro. Giorgia Grande, una bambina di soli 9 anni, è deceduta a causa di un malore improvviso durante un viaggio verso Genova con i suoi genitori. La famiglia si era fermata in un’area di servizio nei pressi di Arezzo, quando la piccola si è accasciata a terra.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, lasciando una famiglia e una comunità nel dolore più profondo.

Un viaggio per la speranza, finito in tragedia

Giorgia era stata in cura all’ospedale Gaslini di Genova per un’infezione batterica che l’aveva colpita nei mesi scorsi. Dopo un primo ricovero presso un ospedale di Catanzaro, era stata trasferita al centro pediatrico ligure, noto per la sua eccellenza nel trattamento delle patologie infantili.

La bambina sembrava essersi ripresa: era tornata a casa, aveva ripreso la scuola, e ora era diretta nuovamente al Gaslini per una visita di controllo. Ma quel viaggio di routine si è trasformato in una tragedia che ha spezzato una giovane vita e il cuore dei suoi genitori.

Una comunità in lutto

La notizia della morte di Giorgia ha scosso profondamente Taverna, un piccolo paese già segnato, solo due settimane fa, dalla morte improvvisa di un ragazzino di 12 anni durante un allenamento di calcio.

Il dolore si è riversato anche sui social, dove numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio sono stati indirizzati al papà Agostino e alla mamma, descrivendo Giorgia come una bambina solare e amata da tutti.

Un malore improvviso difficile da spiegare

La causa esatta del malore improvviso di Giorgia è ancora da chiarire. Sebbene fosse stata dimessa dall’ospedale, le conseguenze dell’infezione batterica potrebbero aver lasciato tracce nel suo organismo. È probabile che nelle prossime ore vengano effettuati esami per comprendere meglio cosa sia accaduto.

Il ricordo di Giorgia

Il sorriso e la gioia di vivere di Giorgia resteranno nei cuori di chi l’ha conosciuta. La comunità di Taverna si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore indescrivibile, unendo le proprie forze per sostenerli nel ricordo di una bambina speciale che ha lasciato troppo presto questo mondo.