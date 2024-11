In un periodo di incertezza economica e di esodo industriale dal Sud Italia, l’annuncio di Getra Power Spa rappresenta un’importante eccezione e una speranza per il territorio campano. L’azienda, attiva nel settore dell’energia, ha deciso di investire 50 milioni di euro per la costruzione di un nuovo stabilimento nel Casertano, una scelta che porterà alla creazione di 150 posti di lavoro qualificati. Questa decisione rappresenta una risposta concreta alla crisi occupazionale che affligge il Mezzogiorno e dimostra la fiducia della società nello sviluppo del territorio.

Getra, con una storia di oltre 75 anni in Campania, ha scelto di espandere la sua presenza puntando su un piano industriale a cinque anni che mira a rendere i suoi stabilimenti di Marcianise e Pignataro all’avanguardia in termini di capacità produttiva ed efficienza. Secondo il presidente Marco Zigon, l’azienda guarda a una crescita sostenibile, concentrandosi su energie a basse emissioni di CO2, come l’elettricità, che permettono di affrontare le sfide ambientali con soluzioni innovative.

Zigon ha sottolineato l’importanza di investire nel Sud Italia, dimostrando che il Mezzogiorno può essere competitivo su scala globale. “Uno dei motori fondamentali della crescita è la disponibilità di energia”, ha dichiarato Zigon, confermando l’impegno di Getra non solo verso lo sviluppo locale, ma anche verso una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

L’investimento di Getra si presenta quindi non solo come un’iniezione di fiducia per la Campania, ma come un esempio virtuoso per altre aziende italiane che potrebbero essere ispirate a rivalutare le potenzialità del Sud, puntando sull’innovazione e la sostenibilità per costruire un futuro più stabile e prospero per le comunità locali.