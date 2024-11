A Battipaglia si è verificato un maxi furto al supermercato Grand’Etè in via Posidonia, dove una banda composta da almeno sette o otto persone ha sottratto una cassaforte contenente 50mila euro. I ladri, entrati in azione nottetempo, sono poi fuggiti a bordo di due automobili. Sul caso indaga il commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, che ha acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del supermercato, in cui i banditi sarebbero ripresi.

Il furto segue una serie di episodi simili avvenuti nella zona di Battipaglia e nella Piana del Sele, dove nelle scorse notti è sottratto un bottino di 40mila euro dal bar tabacchi Fasulo. Questa serie di furti, caratterizzati da dinamiche analoghe e avvenuti principalmente di notte, sembra rivelare un possibile schema o una stessa matrice criminale nella zona.