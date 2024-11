Una violenta lite è scoppiata in un condominio nel centro di Avellino, scatenata da un conflitto riguardante un parcheggio, che ha portato all’arresto in flagrante di un 47enne. L’uomo è accusato di lesioni personali, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio è segnalato alla Sala Operativa della Questura di Avellino, che ha inviato prontamente una pattuglia sul posto. All’arrivo degli agenti, l’aggressore si trovava in evidente stato di agitazione e aveva già aggredito fisicamente un uomo a causa di un disaccordo riguardante un veicolo parcheggiato sotto il condominio.

Nonostante gli sforzi degli agenti per calmare la situazione, il 47enne ha continuato a resistere e ha rivolto violenze anche nei confronti dei poliziotti. La situazione è degenerata, costringendo le forze dell’ordine ad un intervento deciso per ristabilire l’ordine pubblico.

Alla fine, l’uomo è arrestato e portato in carcere per le gravi accuse. La vicenda dimostra ancora una volta come disaccordi banali, come quelli legati al parcheggio, possano degenerare in episodi di violenza, mettendo a rischio la sicurezza delle persone coinvolte.