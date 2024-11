L’anticiclone, che ha dominato il clima in Italia negli ultimi giorni, continuerà a garantire condizioni di sole e temperature superiori alla media anche nella prossima settimana. Da lunedì 4 novembre, il tempo si manterrà stabile in gran parte delle regioni, con cieli sereni e temperature elevate.

Previsioni per Lunedì 4 Novembre

Nord: La giornata sarà caratterizzata da tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Potrebbero verificarsi isolati banchi di nebbia, in particolare su Piemonte e Lombardia.

Centro: Qui i venti saranno deboli e soffieranno da nord. Il cielo rimarrà perlopiù sereno, con qualche nuvola solo sui settori appenninici. Il clima sarà mite durante il giorno.

Sud: In questo caso, la situazione è più variabile. Si prevedono cieli molto nuvolosi o a tratti coperti, soprattutto sulla Sicilia ionica e nella bassa Calabria, dove non si escludono brevi piovaschi.

Tendenze per la Settimana

Secondo quanto riportato da 3bmeteo, a partire da domenica si attende un leggero calo delle temperature, ma resteranno sempre superiori alle medie stagionali, specialmente durante le ore diurne e in montagna. L’anticiclone non sembra intenzionato a lasciare il suo posto, mantenendo condizioni favorevoli per il bel tempo.

Tuttavia, verso il prossimo weekend, è possibile un’intensificazione dell’afflusso di correnti orientali, che potrebbe portare a un aumento della nuvolosità e a qualche pioggia, in particolare al Sud e sulle isole maggiori. In questo contesto, le temperature potrebbero scendere ulteriormente.

Verso il Freddo Invernale

Una svolta significativa nelle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di temperature più fredde, è attesa intorno alla metà di novembre. Questo potrebbe segnare l’inizio di un cambio di stagione più marcato, portando a condizioni più tipiche dell’inverno.