Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due fratelli napoletani di 50 e 54 anni, entrambi con precedenti di polizia: l’accusa è quella di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Vernilli Ciommi, durante il quale hanno notato, in quattro diverse occasioni, sopraggiungere autovetture i cui occupanti, una volta raggiunta l’abitazione degli indagati, hanno ricevuto da quest’ultimi qualcosa in cambio di denaro.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato gli acquirenti trovandoli in possesso delle dosi appena acquistate e, per tal motivo, sono sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacente per uso personale. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione in uso ai due uomini dove hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di circa 5 grammi, due stecche di hashish di circa 2 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 55 euro.

In quei frangenti, i poliziotti hanno notato la mamma dei due che stava per lanciare dal balcone un panno arrotolato; la stessa è prontamente raggiunta e fermata dagli operatori i quali hanno rinvenuto all’interno del panno un panetto di hashish del peso di 63 grammi e un involucro di cocaina del peso di 35 grammi. Per tale motivo, la donna è denunciata per favoreggiamento personale.