La comunità di Mandatoriccio, un piccolo comune della provincia di Cosenza, è sconvolta dalla tragica morte di Francesca Noemi Mandarino, una studentessa di 21 anni deceduta in un incidente stradale avvenuto a Roma nella notte tra venerdì e sabato.

La dinamica dell’incidente

Francesca Noemi si trovava a bordo di un’auto con cinque amici, quando il veicolo è stato coinvolto in un violentissimo scontro con un’altra macchina, che trasportava tre giovani. Nell’impatto, la ragazza è finita sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando ferite fatali. Anche un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito.

La giovane promessa della Giurisprudenza

Originaria di Mandatoriccio, Francesca Noemi aveva 21 anni ed era iscritta al corso di Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma. Si era trasferita nella capitale dopo aver frequentato il liceo a Corigliano Rossano, portando con sé la determinazione e la speranza di costruire un futuro nel campo legale.

Il cordoglio della comunità

Il sindaco di Mandatoriccio, Aldo Grispino, ha espresso il dolore dell’intera comunità, annullando l’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa in segno di lutto. Il dramma ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche gli amici e i compaesani di Francesca, che la ricordano come una giovane promettente e solare.