Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Latiano, in provincia di Brindisi, nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è un giovane di soli 15 anni, Mattia Leone, deceduto in seguito a un impatto mentre era in sella alla sua moto.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 18 in via Salento, una strada urbana della cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, Mattia avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro un palo.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente:

La polizia locale, che ha gestito il traffico e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il personale del 118, che ha soccorso il ragazzo trasportandolo d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Nonostante i tentativi di salvarlo, Mattia è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.

Una comunità in lutto

La notizia ha sconvolto Latiano, lasciando amici, familiari e l’intera comunità in un profondo stato di dolore. Mattia era conosciuto e benvoluto, e il suo decesso rappresenta una perdita tragica e prematura.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

L’incidente riaccende il dibattito sull’importanza della sicurezza stradale, in particolare per i giovani motociclisti. La vulnerabilità di chi guida mezzi a due ruote evidenzia la necessità di:

Maggiore sensibilizzazione sull’uso sicuro delle moto.

Controlli più stringenti sulle strade urbane e sul rispetto dei limiti di velocità.