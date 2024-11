Il mondo del rugby piange la perdita di Christian Alberto Salierno, 33 anni, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì in via di Campolimpido, tra Guidonia Montecelio e Tivoli. Lo schianto, che ha coinvolto uno scooter e un minibus, ha messo fine alla vita di un giovane uomo conosciuto e stimato sia come ex giocatore che come allenatore.

Un Protagonista del Rugby Italiano

Originario di Benevento, Salierno aveva trovato nella palla ovale una passione che lo aveva accompagnato per tutta la vita. La sua carriera lo aveva visto indossare le maglie del Benevento Rugby, del Ceccano e del Tivoli Rugby, squadra della città dove aveva deciso di stabilirsi. Negli ultimi anni, aveva intrapreso con successo il ruolo di allenatore, diventando una figura di riferimento anche per i giovani atleti della Scuola Sportiva Elis di Casal Bruciato, a Roma.

Il Ricordo di una Comunità Sconvolta

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in tutti coloro che lo conoscevano. Il rugby italiano, la sua famiglia sportiva, gli amici e i tanti allievi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui si sono stretti nel dolore.

La Scuola Sportiva Elis ha pubblicato un toccante messaggio in suo ricordo:

«Con immenso dolore annunciamo la tragica scomparsa del nostro giovane ma esperto istruttore. La sua passione, la sua energia e la dedizione sono stati un esempio per noi e per i suoi allievi, lasciando un’impronta indelebile nelle nostre vite.»

Un Uomo di Passione e Dedizione

Salierno era conosciuto non solo per le sue abilità sportive, ma anche per la sua umanità, la sua dedizione verso i giovani e il suo impegno nel trasmettere i valori dello sport. La sua scomparsa rappresenta una perdita inestimabile per la comunità di Tivoli e per il mondo del rugby.

Le Circostanze dell’Incidente

Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto indagine. Lo scontro tra lo scooter guidato da Salierno e un minibus in transito su via di Campolimpido è stato fatale per il 33enne, nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul luogo.