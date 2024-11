Un’altra tragica fatalità scuote la comunità di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Un giovane di appena 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la SP57. Era da poco uscito da scuola quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto KTM, finendo contro il guardrail.

I soccorsi e le indagini

Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Ariano Irpino, il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno effettuando i rilievi per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente.

Una comunità in lutto

La tragedia si somma a un altro terribile incidente avvenuto lo scorso luglio nella stessa località, in cui persero la vita quattro giovani. Eventi come questi continuano a evidenziare la pericolosità di alcune strade locali, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare la sicurezza stradale.