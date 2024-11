Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Angri questa mattina. Un uomo di 34 anni, originario di Scafati e residente ad Angri, ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto in via Badia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il giovane era alla guida di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di un’abitazione privata.

La dinamica dell’incidente

L’impatto, avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato di una violenza tale da non lasciare scampo al conducente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

Indagini in corso

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno analizzando i dettagli del sinistro per accertare se si sia trattato di una fatalità, di un guasto meccanico o se altre circostanze, come l’alta velocità o eventuali distrazioni alla guida, abbiano contribuito all’accaduto. Al momento, non sono segnalati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Un dolore per la comunità

La morte improvvisa del giovane ha lasciato sotto shock le comunità di Scafati e Angri, che lo ricordano come una persona benvoluta e piena di vita. Molti messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social, dove amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia del 34enne in questo momento di immenso dolore.