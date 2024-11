Un pomeriggio spensierato si è trasformato in tragedia per due giovani fidanzati. Sabato sera, sul viadotto Ingotte, nel comune di Ripalimosani, alle porte di Campobasso, un terribile incidente ha spezzato la vita di Gloria, una diciassettenne, mentre il suo fidanzato, un diciannovenne, è rimasto gravemente ferito.

La Dinamica dell’Incidente

I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Peugeot quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente con una Fiat Croma guidata da una terza persona, rimasta illesa. Lo schianto è stato devastante, e la Peugeot è finita fuori dalla carreggiata. Purtroppo, Gloria è deceduta sul colpo, mentre il fidanzato è trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è ricoverato con prognosi riservata.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Soccorsi

Il tragico impatto ha richiesto l’intervento immediato di numerosi soccorsi. Sul posto sono giunti Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’accesso ai soccorsi e permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le immagini scattate dai soccorritori mostrano uno scenario straziante, con entrambi i veicoli completamente distrutti.