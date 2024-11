Un incidente stradale grave si è verificato a Bracigliano, in provincia di Salerno, precisamente in Via Bracigliano, coinvolgendo due vetture, tra cui una Fiat Cinquecento d’epoca. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, ha avuto conseguenze molto gravi.

Dinamica dell’incidente

L’incidente ha visto un forte impatto frontale tra due veicoli, uno dei quali era una Fiat Cinquecento. A causa della violenza dello schianto, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino per estrarre l’uomo rimasto incastrato all’interno della vettura. I soccorritori hanno lavorato con grande rapidità per liberare la vittima e permettere l’intervento dei medici.

Trasporto d’urgenza all’ospedale

L’uomo, che era alla guida della Fiat Cinquecento, è stato trasportato in condizioni gravi, in codice rosso, al ospedale di Nocera Inferiore, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118. Al momento, le sue condizioni sono critiche e sono in corso ulteriori accertamenti medici.

Intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori, sono arrivati anche i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e le possibili cause che hanno portato al violento scontro. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sulla vicenda.