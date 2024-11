Ancora un colpo a uno sportello bancomat in Irpinia, il secondo in meno di 72 ore. Questa notte, intorno alle 4:30, un ordigno è fatto esplodere presso lo sportello della BPER Banca di Calitri, causando ingenti danni alla struttura. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si teme un altro colpo significativo, come quello avvenuto nei giorni scorsi.

Indagini in corso

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, affiancati dagli artificieri, che stanno lavorando per bonificare l’area e raccogliere indizi utili a risalire agli autori dell’attacco. Le modalità dell’assalto richiamano quelle di un episodio analogo verificatosi lo scorso giovedì notte a Calabritto, dove un altro sportello bancomat era stato preso di mira con un’esplosione.

Allerta crescente in zona

Questa nuova ondata di criminalità preoccupa la comunità e le autorità locali. Gli investigatori stanno cercando di capire se i due assalti siano opera dello stesso gruppo, ipotizzando l’esistenza di una banda specializzata in rapine con l’uso di esplosivi. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli notturni nelle aree più esposte a simili attacchi.