La Giunta comunale di Napoli, su iniziativa dell’assessore alle Politiche Sociali, Luca Fella Trapanese, ha approvato una serie di delibere che mirano a fronteggiare emergenze abitative, marginalità sociale e inclusione scolastica. Gli interventi rappresentano un passo significativo verso una maggiore tutela delle fasce più fragili della popolazione cittadina.

Contributo per Famiglie in Difficoltà Abitativa

Tra le misure principali, spicca un contributo una tantum di 5.000 euro destinato alle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale. Questo beneficio è riservato a coloro che devono lasciare immobili di edilizia residenziale pubblica o comunale, anche se occupati impropriamente.

Obiettivi del Contributo

Favorire il reperimento di una nuova abitazione.

Offrire un supporto concreto per superare situazioni di disagio abitativo.

Promuovere una sistemazione stabile e dignitosa per le famiglie coinvolte.

L’assessore Fella Trapanese ha sottolineato l’importanza di interventi strutturali per affrontare il problema della casa, integrando queste misure con politiche di housing sociale e riqualificazione degli spazi abitativi.

Inclusione Scolastica per Minori di Etnia Rom

Un’altra delibera approvata riguarda l’avvio di un progetto di co-progettazione per l’inclusione scolastica e sociale dei minori appartenenti alla comunità rom.

Caratteristiche dell’Intervento

Vigilanza sociale e mediazione interculturale nei centri comunali che accolgono nuclei rom.

Promozione dell’integrazione scolastica, fondamentale per superare barriere culturali e sociali.

Stanziamento di circa 450.000 euro per finanziare queste attività.

Percorsi di Accoglienza per Persone Senza Dimora

Un’ulteriore misura approvata mira a supportare le persone senza dimora, con uno stanziamento complessivo di circa cinque milioni di euro.

Interventi Previsti

Percorsi di integrazione sociale, abitativa e lavorativa: finanziati con quattro milioni di euro.

Attività di accoglienza diurna: finanziate con 1,5 milioni di euro attraverso fondi Pon Metro, con strutture distribuite su tutto il territorio cittadino.