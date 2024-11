Falsa partenza per Maximall Pompeii, il centro commerciale da 200mila metri quadrati di superficie e quasi 200 milioni di investimenti di Torre Annunziata che nelle ambizioni di chi l’ha voluto e realizzato (la Irgen Re Group) si candida ad essere il più grande hub commerciale del Sud. La doccia fredda è arrivata nel pomeriggio quando, ai giornalisti convocati per la presentazione della struttura, l’ufficio stampa ha annunciato con una nota che la prevista apertura di domani al pubblico era “posticipata a sabato 7 dicembre per la conclusione di alcuni accertamenti e verifiche in corso”.

Appuntamento rinviato, dunque, quando l’apertura – assicura la società – “sarà ancora più festosa e ricca di sorprese data la vicinanza alle imminenti festività natalizie”. A dover spiegare i motivi dell’improvviso stop è stato Paolo Negri, founder e Ceo di Irgen Re Group, arrivato a Torre Annunziata per l’inaugurazione.

“Quello di oggi – ha detto – è un problema di carattere meramente burocratico. Noi avevamo ieri concertato con la pubblica amministrazione questo tipo di festa, nelle more di alcuni adempimenti che stiamo completando, preventivamente a quella che sarà l’apertura al pubblico. Loro non hanno ritenuto evidentemente di poter valutare positivamente la nostra richiesta. Motivo per il quale abbiamo preso questa decisione. Siamo soggetti che non sfidano la pubblica amministrazione ma osservano le prescrizioni”.

Il clima di festa è subito evaporato, nonostante la musica di sottofondo e il buffet che va avanti. Un maxischermo segnala che la prossima apertura sarà il 7 dicembre, ma Negri non conferma: “Sono napoletano e sono scaramantico. Quindi date non ne voglio dare più. Mi auguro che di qui a breve il Natale ci regalerà l’occasione per rincontrarci, anche per farvi vedere la bellezza di uno degli attrattori principali della struttura, la nostra fontana con un getto di 30 metri”.

Con una nota, intanto, il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, fa sapere che il Comune “ha collaborato e tutt’ora collabora con tutti i soggetti preposti alle autorizzazioni, inclusa la società Irgen Re, proprietaria e gestore del Centro commerciale. Il Maximall Pompeii rappresenta un’opportunità per il territorio. L’amministrazione comunale auspica che quanto prima si possa arrivare a una definitiva apertura, nel rispetto delle norme e con le autorizzazioni necessarie, affinché, tutti insieme, si possa continuare a lavorare alla programmazione, rigenerazione e trasformazione della città di Torre Annunziata”.