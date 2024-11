Continua a crescere il bilancio della tragica esplosione avvenuta oggi pomeriggio in via Patacca, ad Ercolano (Napoli). Una terza persona è stata trovata priva di vita tra le macerie dell’edificio coinvolto. Tutte e tre le vittime sono ancora da identificare, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.

Edificio Adibito a Fabbrica o Deposito?

Resta ancora incerto se l’edificio esploso fosse una fabbrica o un deposito di fuochi d’artificio. Altrettanto da verificare è la regolarità dell’attività svolta al suo interno: le autorità stanno indagando per determinare se l’impianto fosse autorizzato o operasse in modo abusivo.

Interventi in Corso

Sul luogo della tragedia sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Ercolano, impegnati a mettere in sicurezza l’area. Le ricerche proseguono per escludere la presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione. L’intensità dell’incidente e i danni strutturali all’edificio rendono complesse le operazioni, ma prioritaria resta la sicurezza dei soccorritori e l’identificazione delle vittime.

Indagini per Fare Chiarezza

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le dinamiche dell’esplosione e capire se siano state rispettate le norme di sicurezza previste per attività che implicano la gestione di materiali esplosivi. Tra le ipotesi investigative, non si esclude la possibilità di un malfunzionamento o di errori nella gestione delle sostanze pirotecniche.

Comunità Sconvolta

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che chiede risposte rapide e interventi per evitare il ripetersi di simili eventi. L’area resta transennata e sotto il controllo delle autorità, mentre le operazioni continuano senza sosta.