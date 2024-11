Ieri, intorno alle 18:00, si è verificato un incidente stradale a Salerno, precisamente in via S. Eustachio. Un 34enne alla guida di una Jeep stava percorrendo la strada quando, nel tentativo di evitare uno scooter che stava sorpassando un’auto che procedeva in senso opposto, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha prima colpito il marciapiede, per poi schiantarsi contro un albero e ribaltarsi sulla carreggiata. Il violento impatto ha causato gravi danni al veicolo e ha lasciato l’uomo intrappolato all’interno.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estrarre l’uomo dall’abitacolo in sicurezza, nonostante le difficili condizioni. Contestualmente, sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 34enne ferito e lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le responsabilità. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e sono messe in atto tutte le operazioni necessarie per raccogliere informazioni sulla vicenda.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e rimozione del veicolo incidentato, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, creando qualche disagio per gli automobilisti che si trovavano a transitare nella zona.

L’incidente, che ha coinvolto una manovra di evasione del sorpasso da parte dello scooter, ha messo in evidenza le difficoltà e i pericoli legati alla congestione del traffico e al comportamento imprudente di alcuni utenti della strada. Le indagini in corso potrebbero chiarire ulteriormente la causa principale dell’incidente.