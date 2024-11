Operazione decisiva dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Giugliano, conosciuto come ‘o Savariello, storico boss della camorra nella zona di Poggiomarino. L’arresto è avvenuto mentre il boss incassava una tangente da un’azienda locale, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il Ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, guidata dal sostituto procuratore Giuseppe Visone, e rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nel territorio campano.

Chi è Antonio Giugliano?

Antonio Giugliano, noto come ‘o Savariello, è una figura di spicco della camorra locale. Recentemente scarcerato dopo una lunga detenzione, il boss era già stato al centro di un importante sequestro di beni da parte della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Nonostante il recente ritorno in libertà, la sua attività illecita non si è interrotta, come dimostrano le accuse che hanno portato all’arresto.

Nessun Legame con Rosario Giugliano ‘o Minorenne

Nonostante il cognome, Antonio Giugliano non ha alcun legame familiare con Rosario Giugliano, detto ‘o Minorenne, un altro boss della zona di Poggiomarino, che in passato si era alternato nel controllo del territorio e che oggi collabora con la giustizia.

Le Accuse e le Prossime Mosse

Antonio Giugliano lo hanno fermato i carabinieri mentre riscuoteva il pizzo, un’azione che conferma il radicato controllo mafioso esercitato sulle attività economiche locali. Dopo l’arresto, il boss è trasferito in carcere, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.