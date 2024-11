Non ce l’ha fatta il 67enne albanese rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato nella sua abitazione a Casamari, frazione di Cellole. L’uomo è deceduto ieri sera all’ospedale Cardarelli di Napoli, presso il Centro grandi ustionati, dopo tre giorni di agonia.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è stata causata da una violenta esplosione, con ogni probabilità provocata da una fuga di gas seguita da un incendio. Secondo le prime ricostruzioni, il 67enne potrebbe essere stato investito da una fiammata mentre accendeva i fornelli, causando il tragico incidente. L’uomo, che si trovava in Italia da pochi giorni per aiutare i familiari nella raccolta delle olive, è stato immediatamente soccorso dai vicini e dai sanitari allertati dopo l’accaduto.

Tentativi di salvataggio

Nonostante il rapido trasporto e il ricovero presso il Cardarelli di Napoli, le sue condizioni erano apparse subito critiche. L’uomo riportava ustioni gravissime su gran parte del corpo. Nonostante i disperati interventi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere ieri sera.

Indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca stanno indagando per chiarire le cause dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità o anomalie nell’impianto a gas dell’abitazione. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, già segnata dall’improvvisa tragedia.