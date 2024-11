Nel pomeriggio di ieri, un incendio è divampato all’interno del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Le fiamme, scatenate dall’esplosione della batteria di un apparecchio elettromedicale, hanno provocato momenti di paura, ma grazie all’efficienza dei sistemi antincendio e al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata riportata rapidamente alla normalità.

Dinamica dell’Incendio e Interventi di Soccorso

L’incendio è partito da una stanza al primo piano dell’edificio, in uso alla caposala e chiusa a chiave al momento dello scoppio. Tre persone, tra addetti alla sicurezza e operatori della manutenzione, sono rimaste intossicate dal fumo. Una di queste è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti, fortunatamente solo in via precauzionale.

I Vigili del Fuoco hanno sedato rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero ad altre aree del reparto o dell’edificio.

La Sicurezza e il Funzionamento dei Reparti

La direzione dell’ASL Salerno ha rassicurato che:

Il sistema di gestione delle emergenze antincendio, implementato negli ultimi due anni, ha funzionato in modo efficace.

Non vi è stata alcuna chiusura di reparti né interruzione delle attività mediche.

Nessun operatore ha riportato danni fisici, e la situazione è tornata alla normalità in breve tempo.

Un’Emergenza Ben Gestita

L’incidente evidenzia l’importanza di sistemi antincendio ben progettati e del coordinamento tra il personale sanitario e i soccorritori esterni. Mentre le cause dell’esplosione dell’apparecchio elettromedicale saranno oggetto di ulteriori accertamenti, l’intervento tempestivo ha limitato i danni e garantito la continuità dei servizi ospedalieri.