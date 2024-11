Poco fa, i carabinieri sono intervenuti a Quarto Flegreo, in via Santa Maria, in seguito a una segnalazione per un’esplosione avvenuta in un appartamento. Una persona è rimasta ferita, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto per verificare la situazione e prestare assistenza.

Secondo i primi accertamenti, la causa dell’esplosione potrebbe essere ricondotta a petardi stoccati all’interno dell’abitazione. Le indagini proseguono per confermare l’ipotesi e per comprendere le modalità e i motivi della loro presenza in casa. Non è ancora chiaro se si trattasse di un deposito domestico o di una raccolta amatoriale, ma questo tipo di conservazione può presentare rischi significativi, come dimostra l’episodio odierno.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza e della gestione impropria di materiali esplosivi, anche di piccolo calibro.