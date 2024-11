Tragedia a Ercolano, in provincia di Napoli, dove un’esplosione ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio, provocando la morte di due persone e diversi dispersi. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri all’interno di un capannone situato in contrada Patacca, una zona situata vicino al confine con il comune di San Giorgio a Cremano.

Due Morti e Ricerche in Corso

I primi soccorritori giunti sul luogo dell’esplosione hanno trovato due vittime accertate e diversi dispersi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ercolano, insieme ai vigili del fuoco, che sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella ricerca di eventuali altre persone rimaste coinvolte. Le operazioni sono complesse a causa dell’intensità dell’esplosione, che ha causato ingenti danni alla struttura e all’area circostante.

Indagini Sulla Natura dell’Attività

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, così come il tipo di attività svolta nel capannone esploso. Non è chiaro se la fabbrica di fuochi d’artificio fosse legale o abusiva, e le forze dell’ordine stanno indagando per verificare la regolarità dell’impianto e determinare eventuali responsabilità. L’ipotesi che si tratti di un’attività illegale non è esclusa, vista la natura dell’incidente e la potenza dell’esplosione.

Le Reazioni e la Preoccupazione Locale

L’esplosione ha scosso profondamente la comunità locale, con residenti e vicini che hanno riferito di aver udito un forte boato, seguito da una nube di fumo visibile anche a distanza. L’incidente ha riacceso preoccupazioni relative alla sicurezza in aree dove potrebbero essere presenti attività illegali legate alla produzione di materiali esplosivi.