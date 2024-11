Questa mattina, alle ore 07:30, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Due Principati, nella periferia della città, per una violenta deflagrazione avvenuta al secondo piano di un edificio. Lo scoppio, attribuibile con alta probabilità a una fuga di gas, ha causato gravi danni all’abitazione.

Dinamica dell’incidente

L’esplosione ha interessato gran parte dell’appartamento, provocando danni significativi. Al momento della deflagrazione, all’interno della casa si trovava una donna di 71 anni, prontamente soccorsa.

Condizioni della vittima: La donna, inizialmente assistita sul posto dai sanitari del 118, è stata successivamente trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Intervento delle squadre di soccorso

I Vigili del Fuoco, sotto la direzione del Capo Turno Provinciale e del Funzionario di Guardia, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e rimuovere ogni potenziale pericolo residuo.

Ruolo delle forze dell’ordine: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino sono intervenuti per effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire con esattezza la causa dell’esplosione.

Conseguenze e sicurezza

Grazie alla rapidità e all’efficacia degli interventi, è stato possibile evitare ulteriori rischi per le persone e le abitazioni circostanti. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli regolari sugli impianti a gas, soprattutto in edifici datati o in condizioni strutturali delicate.