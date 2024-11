Nella notte, intorno alle 00:30, una bomba carta è esplosa in via Figurelle, all’altezza del civico 33, nel quartiere Barra di Napoli. L’ordigno ha provocato danni significativi e seminato il panico tra i residenti.

Danni causati dall’esplosione

L’esplosione ha colpito:

Le vetrine di un bar tabacchi e di un panificio, che hanno subito pesanti danni.

Due automobili parcheggiate in strada, anch’esse coinvolte dalla violenza dello scoppio.

I residenti delle abitazioni vicine sono stati svegliati dal fragore, che ha generato paura e allarme nel quartiere.

Ipotesi legata al racket

Secondo le prime fonti investigative, il posizionamento della bomba carta potrebbe essere collegato a questioni di estorsione e racket, una piaga purtroppo ancora diffusa in alcune aree della città. Gli investigatori ritengono che l’attacco sia stato un avvertimento intimidatorio diretto a uno degli esercizi commerciali colpiti.

Indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Poggioreale stanno conducendo le indagini per chiarire le responsabilità e identificare i colpevoli. Sono in corso rilievi tecnici sul luogo dell’esplosione e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori dell’atto criminale.