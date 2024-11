Cambiare la vecchia lavatrice o un altro grande elettrodomestico sarà presto più conveniente. Grazie a un emendamento alla Legge di Bilancio, proposto dalla Lega e guidato da Alberto Gusmeroli, si introduce un bonus del 30%, con un massimo di 100 euro senza limiti di reddito. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, lo sconto può arrivare a 200 euro. L’incentivo è valido per l’acquisto di un elettrodomestico green, prodotto in Europa, e di classe energetica almeno B.

Obiettivi del Bonus

Questa iniziativa punta a:

Accelerare la transizione energetica nelle case italiane, incentivando l’uso di apparecchi più efficienti.

Sostenere il settore industriale, rafforzando un comparto chiave del Made in Italy.

Promuovere il riciclo, assicurando lo smaltimento corretto degli elettrodomestici obsoleti.

Se approvata, la misura sarà valida per tre anni e applicabile a un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

Un settore strategico per l’economia italiana

L’industria degli elettrodomestici rappresenta circa l’1% del PIL italiano, coinvolgendo oltre 11.000 imprese e 44.400 lavoratori diretti, oltre a 100.000 tra indiretti e indotti. L’Italia è seconda in Europa per saldo commerciale nel settore e si distingue per l’export di componentistica.

“La sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti è essenziale per abbassare i consumi energetici delle famiglie, sostenere l’occupazione e incentivare la sostenibilità”, ha dichiarato Alberto Gusmeroli.

Sostegno trasversale alla misura

La proposta ha ricevuto il plauso di numerosi attori:

Andrea Scozzoli, presidente di Aires, ha evidenziato come il bonus possa rilanciare il comparto degli elettrodomestici, promuovendo la sostenibilità.

Marco Imparato, Direttore generale di APPLiA Italia, ha sottolineato il potenziale impatto positivo sull’industria italiana, che già oggi occupa una posizione di leadership in Europa per innovazione e sostenibilità.

Prossimi sviluppi

Nei prossimi giorni, i gruppi parlamentari decideranno se l’emendamento sarà incluso tra quelli prioritari e sottoposto al voto della Commissione Bilancio. In caso di approvazione, il bonus non solo consentirà alle famiglie di risparmiare, ma rafforzerà la competitività del Made in Italy e contribuirà alla tutela ambientale.

L’introduzione del bonus per i grandi elettrodomestici green rappresenta un passo significativo verso una maggiore sostenibilità ambientale ed economica. Grazie a questo incentivo, sarà possibile coniugare risparmio, efficienza energetica e rilancio di un settore strategico per il Paese.