Lo scorso 9 novembre è stata effettuata una nuova ricarica da 80 euro sulla Carta Acquisti, il sostegno economico fornito dall’INPS per aiutare le famiglie e gli over 65 in condizioni di necessità a coprire le spese di prima necessità. Questa misura, valida per i mesi di novembre e dicembre, è un ulteriore passo per garantire un aiuto concreto in un periodo in cui molte famiglie si trovano in difficoltà.

Che cos’è la Carta Acquisti?

La Carta Acquisti, nota anche come Social Card, è una misura istituita dall’INPS in collaborazione con il Governo, destinata a:

Persone con più di 65 anni che rispettano determinati requisiti di reddito.

Famiglie con bambini fino a 3 anni di età che si trovano in difficoltà economiche.

La card è prepagata e permette di acquistare beni essenziali come alimenti, farmaci e prodotti di parafarmacia. La ricarica avviene automaticamente ogni due mesi per gli aventi diritto, evitando la necessità di ulteriori richieste una volta approvata.

Chi può beneficiare della Carta Acquisti?

La misura è destinata a due categorie principali:

Over 65

Reddito ISEE annuo massimo di 8.052,75 euro per chi ha un’età compresa tra 65 e 70 anni.

Reddito ISEE tra 8.052,75 euro e 10.737,00 euro per chi ha più di 70 anni.

Famiglie con bambini fino a 3 anni

Reddito ISEE annuo non superiore a 8.052,75 euro.

Come richiedere la Carta Acquisti?

Chi soddisfa i requisiti può fare domanda tramite:

Uffici postali: presentando i documenti richiesti.

Siti ufficiali: INPS, Poste Italiane o Ministero dell’Economia.

Una volta approvata la richiesta, la carta viene ricaricata automaticamente ogni due mesi.

Cosa si può acquistare con la Carta Acquisti?

La Carta Acquisti può essere utilizzata per:

Alimenti e beni di prima necessità.

Farmaci e prodotti da parafarmacia.

Alcuni servizi essenziali (a seconda delle convenzioni locali).

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

La ricarica di novembre consente ai beneficiari di affrontare con maggiore serenità le spese per i mesi più freddi, coprendo bisogni fondamentali. Inoltre, la misura rappresenta una risposta importante per le famiglie che rientrano nei parametri di necessità economica.

La Carta Acquisti si conferma uno strumento di sostegno concreto per contrastare le difficoltà economiche di molte famiglie italiane. Con la nuova ricarica, l’INPS continua a supportare i cittadini più vulnerabili, garantendo un aiuto per i beni essenziali.