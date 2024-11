Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga quando i Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno fermato un’utilitaria in via Filichito. A bordo c’erano due uomini, un 34enne e un 36enne, entrambi incensurati e mai segnalati alle forze dell’ordine. Nonostante l’apparente calma, la loro agitazione ha subito attirato l’attenzione dei militari, che non hanno ignorato lo sguardo insistente dei due uomini verso un sacchetto bianco sul cruscotto.

Il Ritrovamento della Droga e dei Contanti

L’atteggiamento nervoso dei due ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di ispezionare il veicolo. All’interno del sacchetto bianco hanno trovato 97 grammi di hashish. Ulteriore droga è rinvenuta sotto il tappetino lato passeggero, mentre nelle tasche dei fermati è c’era denaro in contanti per migliaia di euro, somma considerata dagli inquirenti come provento dell’attività di spaccio.

Perquisizioni e Sequestri a Casa

Le indagini si sono poi estese alle abitazioni dei due uomini, dove i carabinieri hanno trovato ulteriori dosi di hashish e altro denaro contante. Complessivamente, il bilancio dell’operazione è stato di oltre 14mila euro e una quantità significativa di droga, destinata presumibilmente al mercato locale.

Arresto e Accuse

Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e sono ora in carcere, in attesa di giudizio. La loro apparente inesperienza e il nervosismo dimostrato al momento del controllo si sono rivelati segnali determinanti per gli agenti, che hanno saputo interpretare con attenzione il comportamento sospetto dei due.