Nella mattinata di ieri, Napoli è stata teatro di due incidenti stradali significativi, che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella città. Gli episodi, avvenuti a via Diocleziano e via Marina, evidenziano ancora una volta i pericoli legati a velocità e imprudenza alla guida.

Via Diocleziano: Suv Perde il Controllo

Il primo incidente si è verificato in via Diocleziano, dove un Suv guidato da un giovane di 23 anni ha perso il controllo, travolgendo diverse auto in sosta e distruggendo anche le campane della raccolta differenziata.

Dopo l’impatto, il veicolo si è ribaltato al centro della carreggiata, terminando la sua corsa. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.

Via Marina: Scontro sulla Corsia Preferenziale

Poco dopo, in via Marina, a pochi metri dal luogo in cui lo scorso ottobre perse la vita Valeria Vertaglio (travolta sulle strisce pedonali), si è verificato uno scontro tra un furgone e una moto.

L’incidente è avvenuto durante la “Corsa per la Pace” Napoli-Pompei, con il traffico deviato sulla corsia preferenziale. Il motociclista ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale, con una prognosi di 30 giorni.

La marcia è stata immediatamente spostata sulla corsia ordinaria, mentre le autorità hanno gestito il traffico per evitare ulteriori disagi.

Appelli alla Sicurezza: L’Intervento del Deputato Francesco Emilio Borrelli

Le immagini degli incidenti sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso profonda preoccupazione per l’aumento degli episodi di imprudenza stradale.

“Non si contano gli incidenti causati dalla forte velocità, dall’imprudenza e dall’uso irresponsabile del cellulare alla guida. Solo per un caso, in via Diocleziano, non si è trasformato in una tragedia. Servono misure severe contro i criminali della strada e un aumento dei controlli delle forze dell’ordine. Inoltre, dissuasori di velocità devono essere installati in tutte le strade cittadine utilizzate come circuiti da corsa.”