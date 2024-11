Una donna di 39 anni, originaria di Napoli, è finita arrestata dai carabinieri di Domodossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con l’accusa di truffa aggravata. La donna è accusata di aver sottratto denaro e gioielli in oro a un’anziana, approfittando della sua vulnerabilità. Il suo arresto è il risultato di un pedinamento durato tre ore, avviato dopo un incontro sospetto con un carabiniere in borghese, che stava pattugliando la zona in seguito a segnalazioni di tentate truffe. Durante il pattugliamento, la truffatrice aveva chiesto indicazioni stradali a uno dei militari, il che ha insospettito le forze dell’ordine, facendo scattare il pedinamento.

Al termine dell’operazione, i carabinieri sono riusciti a fermarla e a sequestrarle dei gioielli in oro, che, dopo le prime verifiche, sono risultati non appartenenti alla vittima del furto. Sono ora in corso accertamenti per stabilire l’origine di tali oggetti. La 39enne è arrestata e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo episodio evidenzia come le forze dell’ordine, grazie alla vigilanza costante e a una rapida azione di monitoraggio, siano riuscite a fermare una truffatrice che, con l’inganno, aveva approfittato di una persona anziana.