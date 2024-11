Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio nelle zone di Secondigliano e San Pietro a Patierno, quartieri notoriamente sensibili sotto il profilo della sicurezza. L’operazione, coordinata dal commissariato di Secondigliano, ha visto la partecipazione di diverse unità specializzate, tra cui i Nibbio, le unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e il Reparto Prevenzione Crimine Campania, supportate anche dalla Polizia Locale.

Risultati del Controllo Straordinario

Il bilancio complessivo dell’operazione è significativo:

164 persone identificate, di cui 40 con precedenti di polizia;

123 veicoli controllati, con 6 sequestri amministrativi e 10 fermi amministrativi;

43 violazioni al codice della strada contestate, riguardanti vari illeciti, tra cui guida senza casco, senza patente, con patente scaduta, mancanza di assicurazione, e mancata ottemperanza all’alt.

Questi risultati sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, soprattutto in aree delicate della città di Napoli, spesso teatro di attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Sequestro di Sostanze Stupefacenti e Armi a Secondigliano

Nel corso della serata, l’operazione ha avuto un ulteriore svilupparsi con il controllo di un’abitazione a Secondigliano. Gli agenti, durante l’intervento, hanno sorpreso una donna, identificata come una 41enne napoletana con precedenti di polizia, mentre tentava di disfarsi di due borse lanciandole dal balcone della sua camera da letto.

Il contenuto delle borse ha rivelato un carico considerevole di droga e armi:

266 dosi di marijuana e hashish;

27 grammi di marijuana in una busta separata;

12 involucri di cocaina per un totale di circa mezzo chilo di stupefacenti;

Una pistola calibro 10, con matricola abrasa;

66 cartucce di vario calibro;

Materiale vario per il confezionamento della droga.

In seguito al ritrovamento, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.