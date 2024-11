Breve blocco ferroviario sulla linea Napoli Centrale causato da un evento straordinario avvenuto nella stazione di Agropoli. Una donna, di circa 40 anni e di nazionalità est-europea, è stata trovata sui binari, causando la temporanea sospensione del traffico ferroviario.

L’allarme e l’intervento sul posto

La presenza della donna sui binari è stata segnalata da alcuni testimoni presenti alla stazione di Agropoli, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti. La quarantenne, trovata in evidente stato confusionale, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e riportata in sicurezza sulla banchina.

Secondo le prime informazioni, la donna era sprovvista di documenti e sembrava inconsapevole della situazione in cui si trovava. I carabinieri della compagnia di Agropoli sono intervenuti prontamente per supportare i soccorsi e avviare le procedure di identificazione.

Traffico ferroviario sospeso per precauzione

A seguito dell’accaduto, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha disposto il fermo temporaneo dei treni da e per Napoli Centrale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario. Il blocco è durato circa 30 minuti, tempo necessario per mettere in sicurezza la donna e ripristinare la normalità sulla linea.

Affidata alle cure mediche

La donna è stata affidata ai sanitari per ricevere le cure necessarie e valutare il suo stato di salute mentale. Le forze dell’ordine, nel frattempo, stanno lavorando per identificarla e comprendere le motivazioni del gesto.