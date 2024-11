Sono in corso le indagini dei Carabinieri a Pratola Serra, dove ieri è ritrovata senza vita una donna di 62 anni nei pressi della sua abitazione. La donna sarebbe precipitata dal secondo piano della sua casa, un’altezza di circa sei metri, in circostanze ancora poco chiare. Tra le ipotesi vagliate dagli inquirenti, non si esclude il suicidio, anche se gli investigatori mantengono aperte tutte le piste per accertare con precisione la dinamica dei fatti.

Il luogo della tragedia è isolato dalle forze dell’ordine, che stanno esaminando eventuali segni che possano fornire indizi su quanto accaduto. In questi casi, le indagini puntano a ricostruire le ultime ore di vita della vittima, per capire se ci fossero segnali preoccupanti o situazioni di disagio che possano aver contribuito alla tragedia.

Un paese sotto shock

La comunità di Pratola Serra è scossa dalla notizia, e molti vicini e conoscenti hanno espresso incredulità per l’accaduto.