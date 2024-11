La Costiera Sorrentina è in lutto per la tragica morte di Simeon Dimitrov, 18 anni, e Alessia Piccirillo, 19 anni, che hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto la notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre a Vico Equense. Oggi, venerdì 22 novembre, e domani, sabato 23 novembre, la comunità saluterà le due giovani vittime con i loro funerali, che si svolgeranno a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

I funerali di Simeon e Alessia

I funerali di Simeon Dimitrov si terranno oggi alle 15, nella Cattedrale di Castellammare di Stabia, città in cui il giovane, appassionato di canoa, viveva. Simeon, che era alla guida di una moto KTM Duke 400, ha perso la vita nell’incidente che lo ha visto protagonista insieme alla compagna di viaggio, Alessia. Domani, sabato 23 novembre, alle 10:30, sarà la volta dei funerali di Alessia Piccirillo, che si terranno nel piazzale dell’Istituto Comprensivo Denza. La giovane, studentessa dell’ultimo anno dell’Istituto Turistico “don Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia, era rimasta gravemente ferita e, dopo due giorni di ricovero all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduta.

Donazione degli organi e gesti di solidarietà

I genitori di Alessia hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia, un gesto che, seppur intriso di dolore, rappresenta un atto di generosità che può salvare altre vite. In città, nel corso dei giorni seguenti alla tragedia, si sono susseguite diverse iniziative di cordoglio. Tra queste, anche un momento di raccoglimento presso la scuola frequentata dai due giovani, dove i compagni hanno lanciato palloncini bianchi in loro memoria. L’istituto ha inoltre attivato il sostegno psicologico per aiutare gli studenti a superare il dolore.

La lettera commovente della dirigente scolastica

La preside dell’Istituto Turistico “don Luigi Sturzo”, Cinzia Toricco, ha dedicato una commovente lettera alle due vittime, esprimendo il dolore della comunità scolastica. La dirigente ha ricordato Simeon e Alessia come due giovani che hanno lasciato un segno indelebile, e ha invitato tutti a onorare la vita nonostante la tragedia che li ha colpiti:

“Cara Alessia, caro Simeon, abbiamo avuto il privilegio di avervi in questa scuola nella vostra età più bella. Ognuno di voi in modi differenti ci lascia ricordi indimenticabili e un affetto che resterà per sempre nei nostri cuori. Le vostre esistenze che hanno saputo seminare amore saranno di esempio ai vostri compagni che oggi vi piangono. Ci mancherete immensamente.”

Indagini in corso

Nel frattempo, le indagini delle forze dell’ordine proseguono per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. La comunità di Vico Equense e tutta la Costiera Sorrentina sono sconvolte per la tragedia, che lascia un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e la scuola.