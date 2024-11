Venerdì nero per Napoli e per altre città italiane a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Si tratta della terza giornata di mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, e coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto pubblico, comprese le linee di trasporto dell’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) che, nonostante gli accordi, ridurranno fortemente i servizi anche durante le fasce di garanzia.

Fasce di Garanzia e Riduzione del Servizio a Napoli

L’ANM assicurerà un servizio minimo durante le fasce di garanzia (6:30-9:30 e 17:00-20:00), ma con una disponibilità di mezzi che non raggiungerà il 30% del normale servizio:

Linea 1 della Metropolitana: Operativa solo nelle fasce di garanzia con 3 treni limitati alla tratta Policlinico – Garibaldi, con fermate intermedie a Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi.

Linea 6: Attiva esclusivamente la mattina dalle 7 alle 9 con tre fermate.

Bus: Solo 10 linee (Alibus, 116, 130, 151, 175, 196, 254, 412, 4212, R2, R5) saranno operative nelle fasce di garanzia, con una frequenza delle corse compresa tra i 40 minuti e le 2 ore.

In queste fasce, sarà garantita una connessione minima verso stazioni ferroviarie, porti e l’aeroporto, rispettando quanto previsto dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Funicolari

Le funicolari subiranno variazioni importanti nel servizio:

Mergellina: Nessun servizio garantito.

Centrale e Montesanto: Solo corse dirette, con orari limitati (prima corsa alle 7:00, ultima corsa mattutina alle 9:20; nel pomeriggio, prima corsa alle 17:00 e ultima alle 19:50).

Previsioni per il Traffico e Consigli ai Viaggiatori

Il previsto blocco dei trasporti pubblici spingerà molti cittadini ad utilizzare l’auto privata, con conseguenze che potrebbero aggravare ulteriormente il traffico. Si raccomanda quindi di limitare gli spostamenti non necessari e di tenere in considerazione tempi di viaggio più lunghi per chi deve attraversare o muoversi all’interno della città.